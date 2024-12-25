Собянин: цель Москвы - сделать столицу лучшим городом Земли

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Москва должна стать лучшим городом на планете. Такую цель поставил мэр Сергей Собянин, выступая в среду, 25 декабря, с ежегодным отчетом о проделанной работе перед депутатами Московской городской думы.
Градоначальник поздравил народных избранников с победой на сентябрьских выборах и напомнил, что впереди у всех – большая созидательная работа. Сейчас Москва удерживает ведущие позиции, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, а также мощное санкционное давление. Успешно бороться с этим удается благодаря опережающему развитию, и эти темпы надо наращивать.
"Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. И это вопрос не чьих-либо амбиций. С учетом места России в мире – это вопрос, по сути, выживания",
– пояснил Собянин цели и стратегию московского правительства.
Ранее столичный градоначальник сообщил депутатам МГД, что Москва сегодня занимает второе место в мире среди крупных городских экономик.
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