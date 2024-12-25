В Москве ощутимо повысилось качество городской среды - Собянин

В Москве ощутимо повысилось качество городской среды - Собянин
Фото: Максим Мишин /АГН Москва
Развитие транспортной системы способствует росту уровня комфорта в городе

Еще несколько лет назад Москва ощутимо отставала от других мегаполисов по качеству городской среды и уровню использования городского пространства. Прошло немного времени – и вот уже российская столица занимает ведущие позиции в мировых рейтингах. На это обратил внимание депутатов Мосгордумы мэр Сергей Собянин, выступая 25 декабря с отчетом о работе столичного правительства в 2024 году.

В частности, за период с 2010 года в Москве была создана мощная транспортная инфраструктура. Городу удалось реализовать план по эффективному объединению в единую транспортную систему основных автодорожных магистралей, метро и городской железной дороги. В результате Москва вышла на лидирующую позицию среди мегаполисов мира по доступности общественного транспорта.

Еще один важный момент, положительно влияющий на качество городской среды, – это масштабное преобразование и изменение функционального назначения промышленных зон. Эту задачу город успешно решает в настоящее время.

Ранее Сергей Собянин заявил депутатам МГД, что планы сделать столицу РФ лучшим городом Земли – это вопрос не амбиций, а выживания.

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
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