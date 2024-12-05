Сергей Собянин рассказал о планах развития метро

Сергей Собянин рассказал о планах развития метро
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
К 2030 году в Москве появятся и новые станции, и новые линии

Следующий участок строящейся Троицкой линии метро будет открыт в 2025 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в текущем году город достиг значительных результатов в развитии транспортной системы.

В частности, на линии выходит все больше современных и комфортных вагонов.

"Когда начинали работать над проектом (обновления подвижного состава), у нас было 13% новых вагонов метро. Сейчас 75%. Осталось заменить лишь 25%, но это тысячи вагонов, это колоссальные затраты, огромный труд машиностроителей. Мы планомерно движемся к тому, чтобы все вагоны метро были новыми. Думаю, что к 2030 году мы 90 с лишним процентов этой работы завершим",

– рассказал Собянин.

Помимо новых поездов, москвичи получают и новые станции метро, и даже новые линии. Так, в сентябре 2024 года в городе открыли первый участок Троицкой линии. Запуск следующей очереди запланирован на 2025 год.

"Был период, когда мы отстали в развитии транспортной инфраструктуры, особенно метро. И, конечно, москвичи сегодня с удовольствием видят, что появляются новые станции. Причем это станции не какие-то, знаете, проходные, стандартные, невзрачные, а первоклассные. Первоклассные по своему качеству и архитектуре", – подчеркнул мэр.

По словам Собянина, окончание строительства Рублево-Архангельской линии метро планируется закончить в 2026–2027 годах. На Бирюлевской линии основные работы должны быть завершены к 2030 году. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

В США выступили с громким заявлением: Украина готова отказаться от территорий

Советники президента США не видят другого выхода из ситуации

Серийный выпуск: Киев припугнул армию России новым супероружием

ВСУ продолжают совершенствоваться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей