Сергей Собянин рассказал о планах развития метро

К 2030 году в Москве появятся и новые станции, и новые линии

Следующий участок строящейся Троицкой линии метро будет открыт в 2025 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в текущем году город достиг значительных результатов в развитии транспортной системы.

В частности, на линии выходит все больше современных и комфортных вагонов.

"Когда начинали работать над проектом (обновления подвижного состава), у нас было 13% новых вагонов метро. Сейчас 75%. Осталось заменить лишь 25%, но это тысячи вагонов, это колоссальные затраты, огромный труд машиностроителей. Мы планомерно движемся к тому, чтобы все вагоны метро были новыми. Думаю, что к 2030 году мы 90 с лишним процентов этой работы завершим",

– рассказал Собянин.

Помимо новых поездов, москвичи получают и новые станции метро, и даже новые линии. Так, в сентябре 2024 года в городе открыли первый участок Троицкой линии. Запуск следующей очереди запланирован на 2025 год.

"Был период, когда мы отстали в развитии транспортной инфраструктуры, особенно метро. И, конечно, москвичи сегодня с удовольствием видят, что появляются новые станции. Причем это станции не какие-то, знаете, проходные, стандартные, невзрачные, а первоклассные. Первоклассные по своему качеству и архитектуре", – подчеркнул мэр.

По словам Собянина, окончание строительства Рублево-Архангельской линии метро планируется закончить в 2026–2027 годах. На Бирюлевской линии основные работы должны быть завершены к 2030 году.