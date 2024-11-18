Экологичные электробусы заменили автобусы еще на двух маршрутах в Москве

Экологичные электробусы заменили автобусы еще на двух маршрутах в Москве
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Столичный парк пополнили 20 современных пассажирских электромашин

Рейсы по маршрутам № 220 и 379, которые проходят по Центральному и Северному административным округам (ЦАО и САО) столицы, теперь по будням совершают электробусы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что развитие экологичного городского транспорта - одна из приоритетных задач столичного правительства.

"В Москве уже более 2,1 тысячи электробусов, которые работают на 169 маршрутах. Мы продолжаем активно расширять сеть электротранспорта по поручению Сергея Собянина",

– подчеркнул Максим Ликсутов.

Маршрут № 220 проходит от олимпийского комплекса "Лужники" до улицы Новый Арбат через станции метро "Смоленская", "Спортивная" и станцию Лужники МЦК. Маршрут № 379 идет от олимпийского комплекса "Лужники" до Савеловского вокзала через станции метро "Улица 1905 года", "Краснопресненская", "Баррикадная", "Смоленская" и "Парк культуры". В общей сложности на этих маршрутах теперь работает 20 электробусов.

Современные машины с электрическим двигателем – это удобно и экологично. Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход и отсутствие шума и вибраций в салоне обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Во время поездки горожане могут воспользоваться зарядными портами для мобильных устройств. Вся информацией о маршруте по ходу движения транслируется на медиаэкраны. Кроме того, все электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

Отметим, что в электробусах, которые пополняют столичный парк наземного пассажирского транспорта с 2022 года, имеется адаптивное освещение салона: для комфорта пассажиров оно меняется от холодного оттенка утром к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода без подзарядки составляет 80 километров. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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