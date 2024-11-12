Синяя подсветка путей на станции метро "Полежаевская" повысит безопасность пассажиров

О правилах безопасности в столичной подземке москвичам и гостям города напоминают также специальные плакаты и видеоролики

Общественный транспорт столицы с каждым годом становится комфортнее и удобнее для пассажиров. При этом большое внимание уделяется вопросам безопасности. Так, на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро появилась специальная подсветка.

Однотонным синим светом теперь подсвечиваются центральные пути на "Полежаевской". Подсветка привлекает внимание пассажиров, выходящих из вагонов или ожидающих поезда, и указывает на край платформы.

"На станции метро "Полежаевская" три пути. Для удобства пассажиров путь в центре зала теперь подсвечивается синим цветом. Постоянно повышаем безопасность в московском транспорте, этот вопрос находится на особом контроле мэра Сергея Собянина",

– подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Важно, что дополнительное освещение организовано с учетом технологических особенностей станции и расположено ниже края платформы, поэтому не мешает машинистам. При этом подсветка органично вписывается в окружающее пространство и соответствует архитектурным особенностям станции.

О правилах безопасного поведения на платформах, в вестибюлях и вагонах метро пассажирам напоминают также специальные плакаты и тематические видеоролики. При этом для маленьких пассажиров специалисты подготовили информационные материалы с детскими персонажами. Яркие анимационные герои созданы с применением 3D-графики и ведут рассказ понятным детям языком.

Например, серьезный Метроша объясняет ребятам, что запрещено бегать по платформе. Смешной Электробусик просит снимать рюкзак при входе в транспорт, а улыбчивый Речкин напоминает, что кидать мусор за борт речных судов запрещено, так как это вредит окружающей среде. Плакаты с рекомендациями героев размещены в залах метро, салонах транспорта, на общественных остановках. Кроме того, тематические видеоролики демонстрируются на медиаэкранах в метро и наземном городском транспорте.