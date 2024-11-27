В метро и на трамвайных остановках обновят указатели

Транспортная система столицы постоянно совершенствуется

Обновленные схемы движения трамваев скоро разместят на станциях метро и трамвайных остановках. Всего планируют изменить более 100 указателей различных форматов.

Такая необходимость возникла в связи с появлением нового трамвайного маршрута. В конце сентября этого года трамваи вновь стали ходить по улице Сергия Радонежского. Двухпутную трамвайную линию длиной свыше 860 метров проложили вдоль нечетной (исторической) стороны улицы. Она соединила действующие пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади. Чтобы как можно больше пассажиров узнали о возможности строить более быстрые и удобные маршруты по новой линии, требуется обновить визуальную навигацию в метро и трамваях.

Специалисты уже приступили к размещению обновленной схемы движения на станциях метро, рядом с которыми расположены трамвайные остановки. Затем работники Московского метрополитена обновят трамвайные схемы и в информационных коробах на самих остановочных павильонах.

На обновленной схеме отмечены недавно появившиеся остановки и новый трамвайный маршрут № 2, которому присвоен оранжевый цвет. Для простоты восприятия этот оттенок отличается от цветов соседних маршрутов. Помимо этого, для удобства навигации пассажиров на схеме отмечена станция "Потапово" Сокольнической линии, а также Троицкая линия метро.

На боковых маршрутных указателях трамваев также размещена информация о конечных и основных остановках, а дикторы московского транспорта записали необходимую аудиоинформацию. Новые навигационные схемы с упоминанием трамвайного маршрута №2 появятся на 44 остановках.

Ранее стало известно, что с 30 ноября и 1 декабря в разных районах столицы появятся новые маршруты автобусов, а некоторые существующие будут изменены. Это делается для того, чтобы наземный транспорт соответствовал развивающейся сети метрополитена и подъезжать к станциям метро и МЦД, а также социальным объектам и жилой застройке москвичам было удобнее. В частности, новые остановки появятся у станции "Потапово" Сокольнической линии метро.