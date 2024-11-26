Москвичам прочитают лекцию о настоящем и будущем рельсового транспорта

Москвичам прочитают лекцию о настоящем и будущем рельсового транспорта
Фото: Белицкий Дмитрий/ АГН Москва
Мероприятие состоится 28 ноября

Москва продолжает развитие Центрального транспортного узла. В основу положен опыт Московских центральных диаметров (МЦД) – проекта, запущенного в столице пять лет назад. О том, какой экономический эффект получили Москва и регионы от МЦД и чего стоит ожидать в обозримой перспективе, готовы рассказать в Центре перспективных разработок московского транспорта.

Лекция о настоящем и будущем столичного рельсового транспорта запланирована на четверг, 28 ноября. Начало в 18:30. Она пройдет по адресу: улица Ивана Франко, дом 14. Для участия необходима предварительная регистрация.

Начальник дирекции МЦД Виктор Кальщиков расскажет москвичам, как создавали МЦД, об этапах его реализации, строительстве московских городских вокзалов, а также современном подвижном составе и принципах его работы. Отдельное внимание уделят тому, как изменились территории вокруг станций после запуска диаметров.

Кроме того, Виктор Кальщиков подробно остановится на концепции развития Центрального транспортного узла, который соединит Москву с регионами Центрального федерального округа и откроет новый вектор развития железнодорожного транспорта. Слушатели смогут задать свои вопросы лектору, на которые он ответит в конце встречи.

Московские центральные диаметры – это вид наземного рельсового транспорта, объединяющий форматы столичного метро и пригородных электричек. Сейчас действует четыре направления МЦД: МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", МЦД-2 "Курско-Рижский", МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". По маршрутам первого и второго диаметров курсируют современные "Иволги" – комфортабельные скоростные поезда с удобными креслами, зарядками для гаджетов, подключением к Wi-Fi и пр.

В рамках реализации проекта "Центральный транспортный узел" подобное сообщение планируется распространить на 11 субъектов РФ, чтобы соединить столицу с Московской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тульской, Калужской, Рязанской и Тверской областями такой же удобной транспортной сетью, которая сейчас доступна москвичам и жителям Подмосковья.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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