Ефимов: в Москве в 2024 году построено более миллиона квадратных метров офисной недвижимости

Лидером стал Северный административный округ

Москва активно наращивает темпы строительства деловой инфраструктуры. За прошлый год в городе появилось более 1,2 миллиона квадратных метров офисных и административных площадей. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За прошлый год город и инвесторы возвели в столице 40 новых объектов административно-деловой инфраструктуры суммарной площадью более 1,2 миллиона квадратных метров. В их числе 26 зданий совокупной площадью около 1,1 миллиона квадратных метров, построенных за счет внебюджетных средств", – подчеркнул Ефимов.

По его словам, современные бизнес-центры, среди которых высотный комплекс в "Москва-Сити", бизнес-парк в "Сколково", деловой центр ICity и многофункциональный комплекс "Ботаника", появились в девяти округах города.

"Лидером по числу построенных офисных зданий стал Северный административный округ, там возвели шесть объектов суммарной площадью свыше 83,5 тысячи квадратных метров",

– рассказал заместитель мэра.

Развитие деловой недвижимости способствует созданию новых рабочих мест и улучшению условий для предпринимателей. В 2024 году за счет этого удалось открыть около 30 тысяч новых вакансий в 24 районах города. Это дает дополнительные возможности для развития бизнеса и привлекает инвесторов.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский напомнил о появлении в конце прошлого года двух объектов. Один из них – административно-деловой комплекс STONE TOWERS в районе Беговой, его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров. Это комплекс из двух зданий в 10 и 24 этажа, соединенных одноэтажным стилобатом.

"Помимо офисных помещений, на первых двух этажах в одном корпусе и первых трех в другом предусмотрены кафе, торговые точки, а также конференц-залы. Другой объект, появившийся в столице в конце прошлого года, – деловой центр в ТиНАО общей площадью свыше 44,6 тысячи квадратных метров", – рассказал Овчинский.

Ранее сообщалось, что по количеству оформленных в минувшем году договоров долевого участия в отношении жилой и нежилой недвижимости первые строчки рейтинга занимают Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы. В частности, в период с января по ноябрь 2024 г. в ТиНАО были введены в эксплуатацию более 400 тысяч "квадратов" нежилых помещений, расположенных в том числе на первых этажах жилых новостроек. Это позволяет создавать десятки тысяч рабочих мест для трудоустройства местных жителей в шаговой доступности от дома, а также отвечает принятому в Москве принципу комплексного развития территорий, когда планы застройки города предусматривают равномерное насыщение округов деловой, спортивной, культурно-досуговой и социальной инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания москвичей.