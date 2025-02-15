Ефимов: шесть административно-деловых зданий построено на севере Москвы в 2024 году

Совокупная площадь построенных сооружений составляет 83,5 тысячи квадратных метров

В 2024 году на севере Москвы появилось шесть новых административно-деловых зданий. Все они построены на внебюджетные средства, сообщил заммэра по вопросам градостроительства и строительной политики Владимир Ефимов.

"В прошлом году за счет внебюджетных средств в Северном административном округе столицы появилось шесть административно-деловых зданий. Совокупная площадь построенных сооружений составляет 83,5 тысячи квадратных метров. Новые объекты возвели в Дмитровском, Хорошевском, Беговом, Тимирязевском районах, а также в Коптеве и районе Аэропорт. В них сформировано около 2,2 тысячи рабочих мест", – отметил Ефимов.

В свою очередь, министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что самый крупный деловой комплекс построен в Беговом районе столицы: его общая площадь более 70 тыс. кв. м. Объект состоит из двух зданий на 23 и 10 этажей, они объединены одноэтажным стилобатом и двухуровневой подземной парковкой на 237 машино-мест.

Проектировщики также предусмотрели в новом комлексы помещения под магазины, кафе и рестораны. Для сотрудников оборудована отдельная столовая.

Еще один объект деловой инфраструктуры появился в 2024 году на территории бывшей промзоны в Дмитровском районе. В бизнес-центре площадью почти 12 тысяч квадратных метров предусмотрено размещение 218 офисов.

Москва в последние годы может похвастаться быстрым развитием деловой инфраструктуры, что хорошо как для работодателей, так и для обычных жителей. Новые бизнес-центры дают возможность предпринимателям выбрать оптимальное помещение, а простым горожанам позволяют найти работу неподалеку от дома. Так, только за 2023 год в городе появилось более 1,2 миллиона квадратных метров офисных и административных площадей.

Современные бизнес-центры, среди которых высотный комплекс в "Москва-Сити", бизнес-парк в "Сколково", деловой центр ICity и многофункциональный комплекс "Ботаника", появились в девяти округах города. Лидером же по числу построенных офисных зданий стал Северный административный округ, где возвели шесть объектов суммарной площадью свыше 83,5 тысячи квадратных метров.