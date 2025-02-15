Ефимов: шесть административно-деловых зданий построено на севере Москвы в 2024 году

Ефимов: шесть административно-деловых зданий построено на севере Москвы в 2024 году
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Совокупная площадь построенных сооружений составляет 83,5 тысячи квадратных метров

В 2024 году на севере Москвы появилось шесть новых административно-деловых зданий. Все они построены на внебюджетные средства, сообщил заммэра по вопросам градостроительства и строительной политики Владимир Ефимов.

"В прошлом году за счет внебюджетных средств в Северном административном округе столицы появилось шесть административно-деловых зданий. Совокупная площадь построенных сооружений составляет 83,5 тысячи квадратных метров. Новые объекты возвели в Дмитровском, Хорошевском, Беговом, Тимирязевском районах, а также в Коптеве и районе Аэропорт. В них сформировано около 2,2 тысячи рабочих мест", – отметил Ефимов. 

В свою очередь, министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что самый крупный деловой комплекс построен в Беговом районе столицы: его общая площадь более 70 тыс. кв. м. Объект состоит из двух зданий на 23 и 10 этажей, они объединены одноэтажным стилобатом и двухуровневой подземной парковкой на 237 машино-мест. 

Проектировщики также предусмотрели в новом комлексы помещения под магазины, кафе и рестораны. Для сотрудников оборудована отдельная столовая. 

Еще один объект деловой инфраструктуры появился в 2024 году на территории бывшей промзоны в Дмитровском районе. В бизнес-центре площадью почти 12 тысяч квадратных метров предусмотрено размещение 218 офисов.

Москва в последние годы может похвастаться быстрым развитием деловой инфраструктуры, что хорошо как для работодателей, так и для обычных жителей. Новые бизнес-центры дают возможность предпринимателям выбрать оптимальное помещение, а простым горожанам позволяют найти работу неподалеку от дома. Так, только за 2023 год в городе появилось более 1,2 миллиона квадратных метров офисных и административных площадей.

Современные бизнес-центры, среди которых высотный комплекс в "Москва-Сити", бизнес-парк в "Сколково", деловой центр ICity и многофункциональный комплекс "Ботаника", появились в девяти округах города. Лидером же по числу построенных офисных зданий стал Северный административный округ, где возвели шесть объектов суммарной площадью свыше 83,5 тысячи квадратных метров.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы
По теме

Россия жестко ответила Киеву на выпад Зеленского о Курской области

Москва показала в реальное действие концепции "мир через силу"

Китай сделал предложение США и России по Украине

В Пекине хотят поспособствовать мирному решению вопроса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей