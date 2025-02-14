Ефимов: за пять лет в Москве построили 58 спортивных объектов за счет инвесторов

Создание новых спортобъектов способствует росту популярности активного образа жизни среди москвичей

Спортивная инфраструктура в Москве стремительно развивается. С 2020 года только на средства инвесторов в городе было построено 58 спортивных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За пять лет за счет внебюджетных источников финансирования в Москве возвели 58 спортивных объектов совокупной площадью около 480 тысяч квадратных метров. Только в 2024 году инвесторы построили 11 зданий спортивной инфраструктуры суммарной площадью более 64 тысяч квадратных метров. Это знаковые объекты и районные физкультурно-оздоровительные комплексы",

– рассказал Владимир Ефимов, отметив, что новые спортобъекты за последние годы появились буквально во всех административных округах столицы. В качестве примера он привел многофункциональный комплекс "Чкалов Арена" площадью почти 33 тысячи "квадратов", районный ФОК с бассейном в Новокосине, а также современный многофункциональный трехэтажный Ледовый дворец "Кристалл", возведенном возле Малой спортивной арены Олимпийского комплекса "Лужники".

Благодаря новым объектам разнообразные занятия спортом становятся более доступны москвичам. К примеру, в ледовом комплексе "Арена", построенном в 2024 году в Щербинке (ТиНАО), помимо катка, имеются борцовский и три спортивных зала, обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. А новый спорткомплекс в Южном Бутове включает в себя не только детский и взрослый бассейны, но и помещение для кроссфит-тренировок, оборудованный тренажерный зал, а также банный комплекс с парными.

Важно, что строительство всех спортивных объектов в столице, возводящихся как за счет города, так и на средства инвесторов, проходит под пристальным контролем Мосгосстройнадзора. В частности, за время строительства 11 спортивных объектов состоялось почти 90 выездных проверок на всех этапах реализации проектов. Только после того, как по итогам проверок были сделаны заключения о соответствии зданий требованиям проектной документации, застройщики получали разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили 327 спортивных объектов. Почти половина из них – 168 объектов – возведены с привлечением частных средств в рамках концессионных соглашений. В будущем город намерен развивать такое сотрудничество с бизнесом. Так, в ближайшие три года в Москве планируется открытие еще 101 нового спортивного сооружения, строительство более 90% которых профинансируют инвесторы. Речь, в частности, о создании многофункционального спортивного комплекса "Хоккейный город Сколково". Там появятся хоккейная школа и школа фигурного катания для детей. Ледовый дворец будет построен на средства инвесторов, однако по концессионному соглашению после ввода в эксплуатацию спорткомплекс станет городской собственностью. Вместе с тем концессионеры получат право также использовать данный объект.