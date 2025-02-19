Ефимов рассказал о строительстве улиц и дорог в Новой Москве

Реализация проекта позволит улучшить транспортное сообщение НАО с МКАД и Калужским шоссе

Реализация плана развития улично-дорожной сети поселка Мосрентген Новомосковского административного округа (НАО) достигла финального этапа. Строительно-монтажные работы должны быть завершены уже летом текущего года. Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Обновление улично-дорожной сети поселка Мосрентген включает в себя два этапа: строительство новой магистральной улицы протяженностью 500 м от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа, а также дороги протяженностью 2,7 км, которая пройдет от дублера МКАД до улицы Адмирала Корнилова. Всего планируется ввести в эксплуатацию более пяти километров новых автомобильных дорог и реконструированных улиц",

- сообщил Ефимов. Он обратил особое внимание на то, что реализация проекта позволит улучшить транспортное сообщение поселка с МКАД и Калужским шоссе, а также продолжить формирование еще одного направления, параллельного Калужскому шоссе.

В рамках возведения первого этапа в поселке появится новая магистральная улица с рабочим названием Проезд 1-2-7. Она пройдет от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа, ее также соединят с улицей Адмирала Корнилова.

Около двух километров этой улицы уже возведено, по ним могут двигаться автомобили. В будущем здесь появятся два выездных проезда из застроенных жилых кварталов, где будет организовано движение городского транспорта. Готовность этапа составляет 62 процента.

На втором этапе строится дорога протяженностью 2,7 километра, которая заходит в поселок с дублера МКАД в районе 43-го километра и тянется в обход Троицкого лесопарка до улицы Адмирала Корнилова. На пересечении с ней дорожники оборудуют транспортную развязку и путепровод, обеспечивающий подъезд к станции метро "Корниловская" и дальнейшее движение на юг.

"Эта автодорога станет частью дублера Калужского шоссе. Она соединит трассу Мамыри – Пенино – Шарапово, первую очередь которой открыли осенью прошлого года, с МКАД", ‒ в свою очередь, отметил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он также добавил, что вскоре будет организован прямой выезд с новой дороги на Калужское шоссе.

На всех новых улицах устанавливают наружное освещение, светофоры и шумозащитные экраны, для пешеходов оборудуют тротуары, будет благоустроена прилегающая территория.

Благодаря созданию эффективной дорожной инфраструктуры с учетом планируемой и существующей жилой застройки для жителей улучшится доступность станций метро "Корниловская" и "Тютчевская".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко.

С 2012 года на территории ТиНАО было возведено более 400 километров автомобильных дорог, а общая протяженность автодорог здесь увеличилась в полтора раза.