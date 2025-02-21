Ефимов: в 2024 году в ТиНАО построили жилые дома общей площадью свыше 2,7 миллиона квадратных метров

Параллельно возводятся помещения под социальные и коммерческие объекты

Более 2,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости было введено в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в 2024 году. Это на 600 тысяч больше, чем годом ранее, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сегодня новостройки в ТиНАО предоставляют желающим весь спектр возможного жилья: от квартир в многоэтажных жилых комплексах разного класса до индивидуальных домов или квартир в малоэтажном жилье.

"Ежегодно в округах строят около двух миллионов квадратных метров такой недвижимости. Так, за 2024 год здесь ввели жилую недвижимость общей площадью более 2,7 миллиона квадратных метров. Кроме того, построено около 700 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения",

– рассказал Ефимов.

Важно, что в ТиНАО строго соблюдается действующий в Москве принцип сбалансированной застройки, когда при планировании нового жилого комплекса учитывается обеспеченность жителей комфортной социальной инфраструктурой и предусматривается создание дополнительных рабочих мест. Для этого в составе жилых комплексов размещают детсады, школы, поликлиники, спортивные объекты и центры проведения досуга. При этом первые этажи новостроек делают нежилыми: там открываются магазины, кафе, детские развивающие студии, службы быта, что добавляет как комфорта горожанам, так и возможностей трудоустройства в шаговой доступности от дома.

Многие новые объекты в ТиНАО имеют индивидуальные особенности, уникальную дизайнерскую отделку. В то же время, они функциональны, имеют современное техническое оснащение и высокий уровень безопасности. В частности, все образовательные учреждения, вводимые в ТиНАО, отвечают последним требованиям, предъявляемым к объектам социальной инфраструктуры, заверил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что планы будущего развития территорий Новой Москвы будут принимать с учетом увеличения количества жителей. Уже сейчас население округа достигло 700 тысяч человек. Ожидается, что в перспективе этот показатель может превысить значение в один миллион. Соответственно, обновленное территориальное планирование предусмотрит насыщение ТиНАО спортивной, культурно-досуговой, социальной инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания горожан, а также удобное дорожно-транспортное сообщение.