Ефимов: более 300 старых домов расселили по программе реновации в 2024 году

Московские власти запланировали провести расселение более пяти тысяч домов

В 2024 году по программе реновации были расселены 307 домов старого жилого фонда. Их жители теперь живут в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой. Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На сегодня расселение по программе реновации затронуло более 1,2 тысячи старых домов. Из них в 2024 году полностью расселили 307 зданий во всех округах столицы. В Юго-Восточном округе в новые квартиры полностью переехали жители 73 домов, в Новомосковском административном округе – 47, а в Восточном – 42", – сообщил Ефимов.

Он также добавил, что московские власти запланировали провести расселение более пяти тысяч домов, а новое жилье получат около миллиона москвичей.

Расселенные дома будут снесены, а на освобожденных территориях построят новые жилые кварталы по программе реновации со всей необходимой инфраструктурой.

"В прошлом году старые здания расселили в 54 районах столицы. Из них в Щербинке в новые квартиры полностью переехали жители 26 старых домов. В Лефортове и Можайском районе расселили по 18 домов, в Люблине – 16. Для них город передал под заселение новостройки, в которых квартиры сдаются с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В подъездах жилых комплексов оборудованы помещения для консьержей и колясочные", – в свою очередь, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он также отметил, что территорию рядом с домами благоустроили, там появились зеленые насаждения, возведены площадки для спорта и зоны отдыха.

Участники масштабной программы реновации получают квартиры в тех же районах, где они жили ранее. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, где переселение ведется в пределах округа.

"В Щербинке свыше 1,8 тысячи москвичей из полностью расселенных за прошлый год домов заключили договоры с городом на новые квартиры. В Лефортове документы на комфортное жилье оформили около 2,7 тысячи горожан из 18 домов, которые сейчас уже полностью освобождены, в Можайском районе – около 2,5 тысячи человек", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году под заселение по программе реновации передали 82 дома, начато переселение свыше 49 тысяч человек.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона жителей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр ранее дал поручение повысить темпы реализации программы реновации в два раза. Высокие темпы возведения жилья в Москве соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".