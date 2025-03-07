Погода в столице ставит рекорды

Погода в столице ставит рекорды
Фото: Воронин Денис/ АГН Москва
Текущие температурные показатели характерны для конца весны

Московская погода побила очередной рекорд. В ночь на пятницу, 7 марта, на термометре можно было увидеть отметку выше +6 градусов. Такой теплой ночи в начале марта в столице не было как минимум 77 лет, подчеркнул метеоролог Евгений Тишковец.

"Минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 марта как минимум за последние 77 лет. Столбик минимального термометра на главной метеостанции ВДНХ показал +6,4, что выше прежнего рекорда теплой ночи, который в 2020 году составлял +5,5. На метеостанции Балчуг минимальная температура составила +6,9, Строгино +5,8, Тушино +5,6, Бутово – +5,5",

– поделился данными известный синоптик. По его словам, такая погода в Москве бывает в мае.

Ранее Тишковец дал прогноз на праздничные выходные и следующую неделю.

Источник: РИА Новости
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