Ефимов: оператор реорганизует участок в Черемушках по программе КРТ

Участок на юго-западе столицы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ). Редевелопментом площадки займется назначенный городом оператор. Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Участок площадью 1,17 гектара расположен по адресу: улица Херсонская, владение 35. Здесь в течение пяти лет построят жилые дома для целей программы реновации и иных нужд города, а также коммунальные объекты общей площадью 42 тысячи квадратных метров", – сообщил Ефимов.

Он также добавил, что инвестиции в данный проект составят порядка 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 23,8 миллиона рублей

Неподалеку от площадки расположены станции метрополитена "Калужская" и "Воронцовская".

"Большая часть территории предназначена для строительства жилья для целей программы реновации, площадь домов составит 41,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах оборудуют помещения для торговых точек, предприятий общепита и служб бытового сервиса. Благодаря этому будет создано более 40 рабочих мест",

– в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Реализация данного проекта позволит возвести на месте неэффективно используемых участков объекты недвижимого имущества, в частности, жилье для целей программы реновации.

"В районе Черемушки на улице Херсонской возведут жилье для целей программы реновации. Общая площадь квартир там составит ориентировочно 27 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новыми квартирами с готовой улучшенной отделкой около тысячи москвичей. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты",

– обратил особое внимание министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он также добавил, что на придомовой территории для безопасности и комфорта жителей будут установлены камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Ранее глава столицы Сергей Собянин сообщил, что принято решение о реорганизации двух участков в САО и ЮЗАО.

По программе КРТ возводятся современные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон появляются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в российской столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению главы города Сергея Собянина.