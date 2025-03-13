Москвичей предупредили о девятибалльном шторме 14 марта

Москвичей предупредили о девятибалльном шторме 14 марта
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
В выходные в столице резко похолодает

В пятницу, 14 марта, на Москву обрушится девятибалльный шторм. С таким экстренным предупреждением выступил известный метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, после небольшой передышки в осадках, которую погода подарит москвичам в четверг, в пятницу вновь зарядят дожди. Однако температура сохранится небывало теплая для середины марта: ночью термометры покажут +7…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +11…+14 градусов.

Но комфортной такую погоду назвать будет сложно, поскольку в пятницу начнет дуть сильный ветер. В середине дня 14 марта порывы ветра в столице будут достигать опасных 18–23 м/с, что соответствует девятибалльному шторму.

"При таком ветре воздушный поток давит силой до 30-35 килограммов на метр площади и, как правило, ломает ветви и сучья деревьев, клонит деревья к земле, задерживает движение пешехода, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы",

– говорится в сообщении, который Евгений Тишковец разместил в своем телеграм-канале.

Пик шторма прогнозируется в период с 15:00 до 18:00 мск. Затем ветер стихнет, но в городе резко похолодает. В ночь на субботу, 15 марта, ожидается минусовая температура – до -2 градусов по Цельсию. В результате на дорогах образуется гололедица. Поэтому всем, кто выйдет на улицу субботним утром, следует соблюдать повышенную осторожность. 

Источник: ТГ Часовой погоды

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