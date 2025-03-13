Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта

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В ночь с 13 на 14 марта в Москве ожидается шторм – непогода сохранится в течение всей пятницы, и столичным жителям следует быть особенно бдительными, предупредил мэр Сергей Собянин.
На фоне неблагоприятного прогноза городские службы перевели в режим повышенной готовности. Ожидается, что порывы ветра начнут нарастать ближе к 21:00 и могут достичь 22 м/с, не исключено выпадение осадков.
"Прошу вас быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними", – написал Собянин в своем Telegram.
Ранее мэр Москвы сообщил о самой массированной атаке украинских БПЛА на столицу.
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