Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка

Мнение можно высказать на платформе "Активный гражданин", для детей организован особый опрос

Более 73% москвичей, участвовавших в первом голосовании, посвященном дальнейшей судьбе цирка на проспекте Вернадского, высказались о том, что Москве нужен новый цирк, где можно будет ставить современные представления. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он поделился итогами первого опроса и пригласил горожан к дальнейшему обсуждению.

Если идею строительства в городе нового цирка большинство москвичей однозначно одобрили, то по поводу места его размещения мнения разделились. Примерно половина участников голосования считают, что новое здание должно остаться на историческом месте на проспекте Вернадского, 27% высказались за новую площадку, остальные заранее согласны с выбором, который сделает экспертное сообщество.

При этом коллектив и руководство Большого Московского цирка считают, что лучше строить на новом месте, поскольку на реализацию масштабного проекта потребуется не один год, а если строить на старом месте, возникает вопрос, где это время будет работать труппа.

"Поэтому, с учетом всех высказанных мнений, принято решение построить здание Московского цирка в новой удобной локации в Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы",

– сообщил Сергей Собянин. Он напомнил, что Мнёвниковская пойма – это современный, активно развивающийся район с хорошей транспортной доступностью: рядом расположены две станции Большой кольцевой линии, а автомобилисты могут воспользоваться Северо-Западной хордой с удобными съездами на основные городские магистрали.

Архитекторы уже представили свои планы будущего цирка. Эксперты отобрали самые проработанные проекты, а далее – слово москвичам. На платформе "Активный гражданин" горожанам предлагается выбрать одну из архитектурных концепций. При этом высказать свое мнение могут не только взрослые москвичи, но и главные зрители будущего цирка – дети. Для ребят организован специальный опрос на платформе "Активный гражданин – детям". Голосование уже стартовало.