Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве

Артист отметил современные решения проекта, которые позволят создавать зрелищные номера

Новый цирк в Москве станет уникальной площадкой с современными технологическими характеристиками для создания эффектных шоу. Сейчас у столицы есть возможность построить первое и единственное в своем роде интерактивное и инновационное здание для цирковых представлений, указал иллюзионист Сергей Сафронов в беседе с журналистами АГН "Москва".

"Цирковое искусство не стоит на месте, и сегодня мы наблюдаем активное внедрение инновационных технологий в представления: от трансформации декораций до диджитал-шоу с лазерами и голограммами", – отметил он.

По словам Сафронова, на сцене нового цирка можно будет не только показывать представления, но также дополнять их зрелищными эффектами. Благодаря появлению водопада и бассейна вокруг сцены получится включать в программу элементы "хай дайвинга", а сооружение модульной сцены позволит быстро менять манеж под ледовые, водные и другие номера.

Создание учреждения может стать значимым вкладом в будущее циркового искусства, заключил Сафронов.

Напомним, голосование по вопросу создания нового Большого цирка в столице стартовало 12 февраля. Отдать свой голос можно на портале "Активный гражданин".