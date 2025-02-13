Юрий Куклачев рассказал о своем отношении к новому цирку

Известный дрессировщик оценил идею строительства современного здания с точки зрения заботы о животных

Москва – современный город, поэтому ей необходим новый, современный цирк, помещения которого позволят использовать последние достижения в области светового, звукового и технического оснащения шоу-программ мирового уровня. Такое мнение высказал основатель и художественный руководитель "Театра кошек Юрия Куклачева" Юрий Куклачев, комментируя предложения построить на проспекте Вернадского новый цирк.

По словам известного дрессировщика, развитие Большого Московского цирка необходимо. Особое внимание должно быть уделено созданию комфортных условий для артистов, включая качественное питание, зоны отдыха и площадки для тренировок. В проекте также должно быть предусмотрено удобное размещение зрителей и, конечно, заботливо учтены все моменты, касающиеся пребывания в цирке животных.

"Наш цирк будет, как и прежде, самым лучшим цирком в мире!"

– убежден Юрий Куклачев.

На портале "Активный гражданин" сейчас проходит голосование, касающееся предложения создать в Москве новый современный цирк. Пользователям предлагается подумать, как вернуть городу статус столицы циркового искусства и решить проблемы, с которыми сейчас сталкиваются артисты и зрители.

О планируемой реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным оценкам, новый зал сможет вмещать до пяти тысяч зрителей.