Юрий Куклачев рассказал о своем отношении к новому цирку

Юрий Куклачев рассказал о своем отношении к новому цирку
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Известный дрессировщик оценил идею строительства современного здания с точки зрения заботы о животных

Москва – современный город, поэтому ей необходим новый, современный цирк, помещения которого позволят использовать последние достижения в области светового, звукового и технического оснащения шоу-программ мирового уровня. Такое мнение высказал основатель и художественный руководитель "Театра кошек Юрия Куклачева" Юрий Куклачев, комментируя предложения построить на проспекте Вернадского новый цирк.

По словам известного дрессировщика, развитие Большого Московского цирка необходимо. Особое внимание должно быть уделено созданию комфортных условий для артистов, включая качественное питание, зоны отдыха и площадки для тренировок. В проекте также должно быть предусмотрено удобное размещение зрителей и, конечно, заботливо учтены все моменты, касающиеся пребывания в цирке животных.

"Наш цирк будет, как и прежде, самым лучшим цирком в мире!"

– убежден Юрий Куклачев.

На портале "Активный гражданин" сейчас проходит голосование, касающееся предложения создать в Москве новый современный цирк. Пользователям предлагается подумать, как вернуть городу статус столицы циркового искусства и решить проблемы, с которыми сейчас сталкиваются артисты и зрители. 

О планируемой реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным оценкам, новый зал сможет вмещать до пяти тысяч зрителей.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
По теме

Россия жестко ответила Киеву на выпад Зеленского о Курской области

Москва показала в реальное действие концепции "мир через силу"

Между Макроном и премьером Индии произошел скандал

Французский лидер оскорбил индийского политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей