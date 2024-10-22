Реконструкция "Уголка дедушки Дурова" улучшит содержание около 400 животных

Реконструкция "Уголка дедушки Дурова" улучшит содержание около 400 животных
Фото: User: Simm. Собственная работа /wikimedia.org
Здание является объектом культурного наследия

В "Уголке дедушки Дурова" планируется реконструкция помещений и вольеров. Работы будут проведены в административном здании, зверинце, на большой и малой сценах, музее, а также в здании с аттракционом "Мышиная железная дорога". Реконструкция затронет и вольеры для животных, расположенные на территории театра.

"Театр “Уголок дедушки Дурова” станет еще более комфортным для артистов, животных и зрителей", – обратил особое внимание глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Планируется обновление пяти зданий, что улучшит условия содержания животных и позволит расширить репертуар театра. Здание с малой сценой и музеем, которое является объектом культурного наследия, будет отреставрировано с сохранением его исторического облика.

В настоящее время в театре содержатся около 400 животных разных видов: копытные, приматы, собаки, птицы, рептилии и другие. Одной из ключевых задач реконструкции является изменение планировки и увеличение площади некоторых помещений, чтобы животные могли находиться в более комфортных условиях. Например, площадь слоновника увеличится на 20%, также будут обновлены помещения для бегемотов, системы вентиляции и водоснабжения.

Реконструкция позволит не только улучшить условия для животных, но и повысить качество спектаклей за счет нового оборудования и улучшения комфорта зрителей.

Комплекс зданий театра был построен в конце XIX века, а "Уголок дедушки Дурова" стал первым театром зверей в мире. В течение длительного времени здание не подвергалось реконструкции, необходимость работ возникла в связи с изменениями в законодательстве и износом инженерных коммуникаций. Также планируется решить проблему перемещения животных и артистов между зданиями театра в холодное время года.

Источник: Мos.ru ✓ Надежный источник

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