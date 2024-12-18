Кинотеатр "Юность" откроется после реконструкции 19 декабря

Несмотря на замену оборудования, возможность демонстрировать фильмы с 35-миллиметровой пленки сохранена

Известный кинотеатр "Юность" на северо-западе Москвы открывается после масштабной реконструкции. "Юность" входит в киносеть "Москино" и является частью московского кинокластера. Он расположен на первом этаже жилого дома на улице Маршала Рыбалко и уже более полувека радует детей и взрослых жителей района Щукино показами художественных и артхаусных фильмов, а также заседаниями киноклуба и выступлениями киноэкспертов. Уже с 19 декабря на большом экране обновленного кинотеатра зрители смогут смотреть классику и новинки кинематографа.

Обновленный кинотеатр встретит гостей просторным фойе с большими панорамными окнами и кафе с отличным выбором напитков и вкусностей. Два кинозала на 37 и 31 место для удобства зрителей оборудованы комфортными креслами и функцией удобного обзора киноэкрана из любой точки. Для людей с ограниченными возможностями здоровья выделены специальные места с системой вызова персонала.

Благодаря установке современных проекторов и системы Dolby Digital 5.1 улучшится качество изображения и звука при просмотре. В одном из залов сохранили возможность показывать фильмы с 35-миллиметровой пленки.

Помимо этого, в здании модернизировали системы водо– и электроснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Улучшили архитектурную подсветку и звукоизоляцию кинозалов, заменили двери и окна в помещениях.

В репертуаре кинотеатра, как и прежде, будут российские фильмы, зарубежные фестивальные картины на языке оригинала с субтитрами, анимационное кино и ретроспективы. Кроме того, "Юность" продолжит традицию немногочисленных артхаусных кинотеатров. Здесь станут показывать авторское кино признанных и молодых режиссеров.

Московский кинокластер – это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает столичное правительство в рамках проекта "Москва – город кино". В его структуру входят кинопарк "Москино", Киностудия имени Максима Горького, кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино" и пр.