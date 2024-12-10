Считавшуюся пропавшей картину Герасимова представят в новом ЭКСПО на ВДНХ

Монументальное полотно 1950-х годов было найдено во время реконструкции павильона "Центральный"

В новом конгрессно-выставочном центре ВДНХ ЭКСПО представят работу народного художника СССР Александра Герасимова, долгое время считавшуюся утраченной.

Монументальное полотно "Выступление И.В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели" было написано авторским коллективом под руководством Александра Герасимова в 1953 году специально для павильона № 1 "Центральный". На картине запечатлен момент, когда в 1935 году делегаты крестьян и рабочих обратились к руководству страны с предложением организовать в Москве Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.

Холст размером 6,75 на 11 метров был обнаружен на цокольном этаже павильона в 2014 году. Он был намотан на вал и находился в плачевном состоянии. Для восстановления картины Государственный НИИ реставрации разработал уникальную методику. В настоящее время проведен первый этап реставрации. Специалисты удалили загрязнения с поверхности полотна и укрепили сохранившийся красочный слой, предотвратив его осыпание. После завершения реставрационных работ картину выставят в соединительной пешеходной галерее нового конгрессно-выставочного центра (КВЦ) ВДНХ ЭКСПО.

Строительство КВЦ началось 1 августа 2024 года. В единую зону ЭКСПО войдут павильон № 75, объект культурного наследия – павильон № 70 "Москва", а также новый выставочный павильон № 69. Планируется, что КВЦ ВДНХ ЭКСПО станет главной профильной площадкой в столице для проведения форумов и конгрессов, а также крупнейшей в России платформой для организации выставок, конференций, концертов и иных мероприятий.

Ранее в павильоне № 1 "Центральный" открылась экспозиция Третьяковской галереи "#ТретьяковкаНаВДНХ".