В России появится Музей героизма

Экспозиция откроется на ВДНХ

В Москве появится первый в России Музей героизма. Экспозиция разместится в объекте культурного наследия федерального значения – павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ. Двери выставки для посетителей распахнутся 9 декабря.

На современном мультимедийном пространстве общей площадью свыше тысячи квадратных метров будут представлены яркие примеры мужества россиян. По задумке организаторов, выставка будет разбита на три большие тематические группы: "Подвиг", "Становление героя", "Путь воина".

Экспозиция "Подвиг" расскажет о проявлениях героизма соотечественников со времен Древней Руси до наших дней. Речь пойдет не только о мужестве и отваге воинов на поле боя. Значительное внимание уделено не столь громкому, но не менее важному повседневному подвигу и первых кузнецов-оружейников на Руси, и нынешних выездных бригад оборонных предприятий, крайне востребованных в период специальной военной операции. Отдельная часть раздела будет посвящена современным героям, совершающим свой трудовой подвиг: врачам, волонтерам, деятелям культуры, сотрудникам силовых структур, специалистам МЧС, профессиональным спортсменам, путешественника, ученым и т.д.

Раздел "Становление героя" напоминает про примеры героизма, запечатленные в литературе, памятниках искусства, исторических и современных хрониках.

Часть "Путь воина" посвящена победам и достижениям личного состава войск специального назначения. Он состоит из шести площадок, которые символизируют природные и антропогенные стихии, где проводят боевые и учебные операции. В экспозиции представлен и рассказ о героях наших дней – участниках военных операций.

В павильоне также организована галерея с государственными наградами СССР и Российской Федерации: орденами, медалями, знаками отличия, почетными грамотами.

Объект культурного наследия федерального значения Павильон № 59 "Зерно" был построен в 1939 году по проекту Дмитрия Чечулина, главного архитектора Москвы в 1945‒1949 годах. "Зерно" – третий по высоте павильон на территории ВДНХ. В период с 2020 по 2023 г.г. здание было отреставрировано с максимальным восстановлением исторического облика. В ноябре 2024 года павильон № 59 "Зерно" на ВДНХ получил приз зрительских симпатий VII Международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини" как лучший реализованный проект реставрации.