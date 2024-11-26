"ТретьяковкаНаВДНХ": на главной выставке страны представлен уникальный музейный проект

Экспозиция продлится до сентября 2025 года

Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть на ВДНХ. Экспозиция #ТретьяковкаНаВДНХ разместилась в павильоне Центральный, недавно открывшемся после реставрации.

Павильон №1 "Центральный" – объект культурного наследия федерального значения, можно сказать, визитная карточка ВДНХ. Он был построен к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1954 году. По задумке авторов, посетители павильона должны были сразу в одном месте увидеть все главные достижения советского народа.

Над оформлением залов Центрального павильона работали ведущие скульпторы и живописцы того времени: Евгений Вучетич, Александр Герасимов, Матвей Манизер, и у посетителей захватывало дух от масштабных полотен и богатого декора.

Но уже в 60х годах прошлого века вместе с политическими переменами изменилась и концепция выставки. Часть холстов сняли, намотали на вал и отправили в подвалы, часть – закрыли фальшь-панелями, не заботясь о сохранности художественных произведений. А в 1990е ВДНХ вообще превратилась в огромный рынок, в результате в негодность пришли полы, стены, двери.

Ситуация изменилась после 2014 года, когда по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина началась полномасштабное восстановление главного выставочного пространства страны.

"С 2018 года по начинается реставрация объекта культурного наследия – павильона Центральный. Были проведены работы по восстановлению лепного декора, по воссозданию покрытия пола, потому что паркет практически нигде не сохранился. Проведены работы по воссозданию снесенных колонн, стен, вентиляционных шахт. Все делалось на основании архивных чертежей, по историческим фотографиям. Поэтому сегодня мы видим павильон практически таким, каким его видели посетители в 50-е годы",

– рассказала главный архитектор-реставратор ВДНХ Елена Максимова.

Во время восстановительных работ были сделаны замечательные находки. Так, был обнаружен горельеф Е.В. Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу - слава!". Он находился в историческом месте, но был зашит досками и серьезно поврежден. Реставраторы несколько лет работали прямо здесь, в Центральном павильоне, чтобы сегодня композиция, демонстрирующая дух и силу трудового народа, поражала воображение современных посетителей.

Еще одна масштабная работа, изначально украшавшая павильон, – живописное полотно А.М. Герасимова "II съезд колхозников-ударников" размером почти 7 на 11 метров было обнаружено в сыром подвале. Десятилетиями хранившаяся в неподобающих условиях картина еще находится в руках мастеров-реставраторов, но непременно тоже будет представлена зрителям позже.

А вот четырем другим полотнам повезло больше: их в 80е годы передали Третьяковской галерее. И когда началась реставрация Центрального павильона, музей решил сделать ВДНХ подарок: привел холсты в порядок, и сейчас они заняли свои законные места, рассказала заместитель гендиректора по развитию новых музейных пространств Государственной Третьяковской галереи Александра Гусейнова.

Идея организовать в павильоне ВДНХ выставку "Третьяковки" тоже возникла не случайно.

"В Третьяковской галерее хранится ряд произведений искусства, непосредственно связанных с этим местом. Это, например, картины Сергея Яковлева, который некоторое время был главным художником ВДНХ, это работы Сергея Герасимова, это модель скульптуры "Рабочего и колхозницы" Веры Мухиной, это хрестоматийное произведение Соколова-Скаля "Штурм Зимнего дворца" и многие другие. Часть работ никогда не выставлялась, некоторые выставлялись, но в масштабах залов Центрального павильона они смотрятся совершенно по-другому, в этих интерьерах они иначе воспринимаются",

– говорит Александра Гусейнова.

Для выставки на ВДНХ Третьяковская галерея предоставила из своего собрания около тридцати художественных произведений первого ряда – это живопись и скульптура ведущих мастеров 30-50-х годов ХХ века, а также современных художников. Чтобы принять на себя столь высокую ответственность, специалисты ВДНХ хорошо подготовились.

"Мы специально для этой выставки разработали замечательные модульные климатические витрины, которые не имеют аналогов в России. Это большеразмерные витрины – 4 метра высотой и 6 – 9 метров в

длину, которые снабжены антибликовым стеклом. То есть, с одной стороны, они не мешают зрителю рассматривать произведения искусства, а с другой, поддерживают внутри температурно-влажностный режим, который должен быть обеспечен для демонстрации предметов искусства",

– рассказала "Утру.ру" директор Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная.

Экспозиция #ТретьяковкаНаВДНХ продлится до 7 сентября 2025 года. Затем главная выставочная площадка страны и национальная галерея планируют продолжить сотрудничество. Ожидается, что на ВДНХ в ближайшие годы пройдет серия совместных с Третьяковкой выставок.