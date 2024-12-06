Мужество и доблесть: в музее героизма на ВДНХ покажут фильм о защитниках Родины

Мужество и доблесть: в музее героизма на ВДНХ покажут фильм о защитниках Родины
Фото: www.unsplash.com
Зрители увидят примеры настоящей отваги

В "Музей героизма" на ВДНХ представят анимированную киноленту, созданную по сценарию популярного российского писателя Сергея Лукьяненко. Картина рассказывает о подвигах героев нашей страны, начиная с Древней Руси и до современности. Показ киноленты организован на большом кольцевом экране, установленном в Зале славы музея.

Основная цель культурного пространства "Музей героизма" – сохранение памяти о выдающихся людях, совершивших значимые поступки для своей страны. Экспозиция начинается с посещения Зала славы, где представлена история героизма от древних времен до наших дней. В зале размещен кольцевой LED-экран диаметром семь метров, включающий 70 светодиодных модулей. В общей сложности музей включает более двух сотен мультимедийных экранов и поверхностей.

Фильм оживляет перед зрителями важные исторические события. Среди них – подвиг Вещего Олега у ворот Царьграда, мирное возвращение Крыма в родную российскую гавань, строительство Крымского моста и подвиги бойцов спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима. Сценарий к этим и другим видеосюжетам подготовил Сергей Лукьяненко.

В центре Зала славы размещен арт-объект "Сердце героя". Он символизирует способность к самопожертвованию ради великих целей и общего блага. Также в зале представлена коллекция из 34 уникальных наград СССР и России. Среди них – медаль "Золотая звезда" Героя Советского Союза Александра Покрышкина, орден Красной Звезды Михаила Катукова, орден Гагарина Валентины Терешковой и другие высокие награды, которыми отмечены выдающиеся люди страны.

Источник: Мos.ru ✓ Надежный источник

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