На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве

Для любителей катания на коньках залили льдом более 20 тысяч квадратных метров территории главного выставочного пространства страны

В Москве открылся сезон катания на коньках. Самый большой каток столицы на ВДНХ уже работает. Торжественные мероприятия, посвященные открытию катка, запланированы на вечер пятницы, 29 ноября. Перед посетителями выступят звезды фигурного катания. Но расчехлить коньки и прокатиться по свежему льду можно уже сегодня.

Площадь ледового покрытия на ВДНХ в этом году превышает 20 тысяч квадратных метров. Кататься здесь с комфортом смогут до пяти тысяч человек одновременно. Ледовые дорожки проходят вдоль Главной аллеи, огибают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Можно прийти со своими коньками и при необходимости обратиться на месте в пункты заточки. Можно взять снаряжение напрокат. Для посетителей предусмотрены также камеры хранения, кафе с горячей едой и напитками, детская зона и многое другое.

В привычном месте разместили ледовую площадку для самых маленьких гостей, а с противоположной стороны от Главной аллеи – арену, где пройдут жаркие хоккейные баталии.

Новинка этого года – открытые трибуны для зрителей неподалеку от фонтана "Дружба народов". Оттуда все желающие смогут смотреть ледовые шоу. Вход на трибуны свободный.

В этом сезоне на катке планируется провести около 100 мероприятий, среди которых – выступления профессиональных фигуристов, в том числе чемпионов, мастер-классы, зарядки со знаменитыми спортсменами, ночные сеансы и театрализованные представления.

Работать каток будет со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни с 10:00 до 23:00. Понедельник – технический день. Расписание сеансов опубликовано на сайте ВДНХ.

29 ноября с 18:00 до 22:00 и 30 ноября с 19:00 до 22:00 в честь открытия катка артисты ледового театра под руководством российской фигуристки, призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой представят шоу "Как князь Сокол с Зимушкой договаривался".

Каток на ВДНХ является частью масштабного городского проекта "Зима в Москве".