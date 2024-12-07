Названы 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковской галереи на ВДНХ

Выставка посвящена расцвету стиля "соцреализм"

В Центральном павильоне № 1 на ВДНХ открылась экспозиция #ТретьяковкаНаВДНХ. Выставка посвящена одному из самых неоднозначных периодов в русской живописи – расцвету стиля "соцреализм". Журналисты газеты "Комсомольская правда" отобрали десятку лучших, на их взгляд, работ выставки.

Так, в вестибюле павильона можно увидеть два больших панно работы известного советского художника и педагога Павла Соколова-Скаля. Одно из них – "Штурм Зимнего дворца" – было написано в 1954 году для Главного павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Другая картина – "На открытии колхозной электростанции", художник Александр Александрович Дейнека, 1952 год. В основе сюжета картины – открытие в 1927 году рядом с Тбилиси Земо-Авчальской ГЭС. Она была первой в Грузинской ССР.



Отдельное место в павильоне занимает Дмитрия Венкова "Гимны Московии". Художник переосмыслил историю отечественной архитектуры XX века и создал образ идеального города – "города-близнеца" современной столицы. Видеоинсталляцию по праву считают гимном архитектуры Москвы.

Также в топ-10 произведений выставки попал горельеф известного советского скульптура Исидора Григорьевича Фрих-Хара. На нем изображен колхозный праздник, посвященный сбору урожая. Произведение украшено цитатой из выступления Иосифа Сталина на Первом всесоюзном совещании стахановцев: "Жить стало лучше, жить стало веселее".

Кроме этого, в экспозиции представлено произведение Сергея Лучишкина, студента ВХУТЕМАСа – "Спартакиада народов СССР". Полотно написано под впечатлением от Всесоюзной Спартакиады 1928 года в Москве. Работа демонстрирует вовлеченность советских граждан в спортивную жизнь страны.

Журналисты "КП" также отметили полотно "У истоков Ангары" кисти Юрия Подляского, скульптуру Вадима Соколова "Рабочий. Трудовая победа" и скульптурную группу Веры Мухиной "Хлеб", созданную в 1939 году.