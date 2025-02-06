Москва стала одним из лучших городов мира по комфорту и красоте — Песков

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Благодаря усилиям мэрии и москвичей "Москва стала одним из лучших, если не самым лучшим городом в мире – по комфорту, красоте и другим параметрам". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом Песков отказался давать оценку новым проектам, реализуемым в столице, в том числе проекту реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.
По мнению Пескова, все предлагаемые новые проекты "лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города".
"Мы не имеем права и не должны давать оценку проектам. Это задача специалистов. Оценку должны выносить граждане и жители города на основе предложений, которые готовят специалисты из мэрии Москвы",
– подчеркнул пресс-секретарь президента, слова которого передают "Ведомости".
31 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что концепция реконструкции Большого Московского цирка на проспекте Вернадского утверждена. По его словам, в комплекс войдут главное здание в форме шатра и вспомогательное здание, которые будут соединены переходом. Общая площадь помещений составит более 80 000 квадратных метров. Вместимость зрительного зала увеличится с 3000 до 5000 мест.
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