Москва стала одним из лучших городов мира по комфорту и красоте — Песков

Москва стала одним из лучших городов мира по комфорту и красоте — Песков
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"
Пресс-секретарь президента уверен, что новые проекта лишь добавят столице динамики

Благодаря усилиям мэрии и москвичей "Москва стала одним из лучших, если не самым лучшим городом в мире – по комфорту, красоте и другим параметрам". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков отказался давать оценку новым проектам, реализуемым в столице, в том числе проекту реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

По мнению Пескова, все предлагаемые новые проекты "лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города".

"Мы не имеем права и не должны давать оценку проектам. Это задача специалистов. Оценку должны выносить граждане и жители города на основе предложений, которые готовят специалисты из мэрии Москвы",

– подчеркнул пресс-секретарь президента, слова которого передают "Ведомости".

31 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что концепция реконструкции Большого Московского цирка на проспекте Вернадского утверждена. По его словам, в комплекс войдут главное здание в форме шатра и вспомогательное здание, которые будут соединены переходом. Общая площадь помещений составит более 80 000 квадратных метров. Вместимость зрительного зала увеличится с 3000 до 5000 мест.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник

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