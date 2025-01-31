Эксперт: новое здание цирка на Вернадского продиктовано современными запросами градостроительной политики

Эксперт: новое здание цирка на Вернадского продиктовано современными запросами градостроительной политики
Проект реконструкции здания Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
Проект подразумевает не только изменение внешнего вида здания, но и его функционального содержания

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем Telegram пост, рассказав о предстоящей реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Ожидается, что новый комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вспомогательного корпуса, соединенного с основным с помощью перехода. Их общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров.

Зрительный зал станет больше на две тысячи мест – в будущем он сможет вместить в себя пять тысяч зрителей. После реконструкции объект станет не только удобной сценической площадкой, но также будет представлять собой место циркового искусства мирового уровня с уникальным форматом общественного пространства. В проекте предусмотрены зоны для проведения выставок и семейного отдыха.

По словам архитектурного эксперта Сергея Пинскера, реконструкция цирка на проспекте Вернадского подразумевает не только изменение его внешнего облика, но и функционального содержания, что продиктовано современными запросами градостроительной политики.

"Напомню, что здание цирка простроили в 1971 году, то есть, более 50 лет назад. Строения подобного назначения эксплуатируются очень активно, потому, рано или поздно, нуждаются в обновлении. Площадь объекта составляет сейчас 3 тыс. кв. м, а новый проект за счет значительного увеличения функциональности увеличится в разы, так как предполагается организовать не только цирковые шоу, но и форматы для отдыха и образовательных проектов. Здание нового цирка – это абсолютно новый формат для района", – отметил он.

Авторы проекта из бюро АПЕКС рассказали, что новое здание цирка представляет собой переосмысление традиционного циркового шатра и диалог между историей циркового искусства, его символикой и современной городской средой. Главное здание отсылает к классическому цирковому куполу, но выполненному в совершенно новой геометрии. 

"Легкая, текучая оболочка кажется натянутой, словно ткань под воздействием центростремительных сил, что создает ощущение движения даже в статике. Эта пластичность делает здание скульптурным элементом городского пространства, но при этом функционально оправданной оболочкой для цирковых представлений", – указал главный архитектор проектного бюро АПЕКС Антон Бондаренко.

Благодаря особенностям проектирования днем здание будет мягко пропускать солнечный свет, а ночью становиться объектом городского светового сопровождения. Дополнительный корпус предназначен для связи основного с городской структурой – это поможет обеспечивать логистику и распределять потоки посетителей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве объектов для учреждений культуры в Москве.

Строительство различных объектов для размещения учреждений культуры является одним из направлений Адресной инвестиционной программы. Она позволяет возводить необходимые для городской инфраструктуры здания и сооружения. За пять лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров. Они переданы театрам, зоопарку и школам искусств.

Источник: Telegram

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