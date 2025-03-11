Собянин сообщил о самой массированной атаке украинских БПЛА на Москву

Мэр столицы поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении вражеского налета

Атака боевых беспилотников, которую Киев предпринял против Москвы 11 марта, стала самой массовой за все время специальной военной операции. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации за отличную работу",

– написал Собянин в своем телеграм-канале. На месте падения обломков работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь.

Предыдущий раз столь массовый налет начиненных взрывчаткой беспилотников ВСУ устраивали в ноябре прошлого года.

По данным Минобороны РФ на 8:22 мск, в ночь на 11 марта над территорией России было сбито в общей сложности 337 украинских БПЛА. 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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