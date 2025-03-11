Собянин сообщил о ликвидации 69 БПЛА, летевших в сторону Москвы

Системы ПВО отработали на отлично

Сегодня, 11 марта, столичный регион подвергся массированной атаке со стороны врага. Мэр Москвы Сергей Собянин уже дал комментарий по поводу обострившейся ситуации.

В своем Telegram-канале он сообщил, что, по последней информации, сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву.

Силы ПВО российского Минобороны отработали на отлично и уничтожили дроны врага, направленные на столицу нашей страны. На местах уже работают экстренные службы.