Собянин: Средства ПВО уничтожили 32 вражеских БПЛА

Силами ПВО Минобороны РФ в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна сбито еще семь беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Всего же на данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву.

Пострадавших и разрушений в результате вражеской атаки на столицу нет, на месте работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь над российскими регионами было уничтожено еще 23 украинских беспилотника.