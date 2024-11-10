Собянин: Средства ПВО уничтожили 32 вражеских БПЛА

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
908 новости
Силами ПВО Минобороны РФ в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна сбито еще семь беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Всего же на данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву.
Пострадавших и разрушений в результате вражеской атаки на столицу нет, на месте работают оперативные службы.
По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь над российскими регионами было уничтожено еще 23 украинских беспилотника.
Москва нашла способ реанимировать украинскую экономику