Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Враг устроил массированную атаку на столицу

Российские системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку вражеских беспилотников на столицу.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще четырех дронах противника, сбитых на подлете к главному городу страны.

Таким образом, на данный момент уничтожено уже 73 вражеских БПЛА, летевших на столицу. На местах работают экстренные службы.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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