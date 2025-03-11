Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Враг устроил массированную атаку на столицу

Российские системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку вражеских беспилотников на столицу.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще четырех дронах противника, сбитых на подлете к главному городу страны.

Таким образом, на данный момент уничтожено уже 73 вражеских БПЛА, летевших на столицу. На местах работают экстренные службы.