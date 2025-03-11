Собянин сообщил об уничтожении 74 украинских БПЛА на подлете к Москве

Есть жертвы и разрушения

Силы ПВО московского региона сбили уже 74 украинских БПЛА, начиненных взрывчаткой. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По данным на 8:00 мск было известно об уничтожении 73 беспилотников, которые Киев направил на Москву. Но атака продолжилась.

"ПВО Минобороны сбили еще один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб",

– написал в своем телеграм-канале Собянин в 8:45.

Атака ВСУ началась в ночь на вторник, 11 марта. Начиненные взрывчаткой украинские БПЛА были сбиты в подмосковном Видном, Раменском, Домодедово, Черноголовке. Как минимум один человек погиб, более десяти, в том числе несколько детей, получили ранения. Есть повреждения жилых домов и инфраструктуры.