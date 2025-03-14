Москвичей предупредили о сильном ветре и призвали быть аккуратными на дорогах

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Во второй половине дня в пятницу, 14 марта, в Москве ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. В связи с этим столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит москвичей быть внимательнее и соблюдать правила безопасности.
В частности, ЦОДД рекомендует водителям не парковать автомобили и не стоять самим около деревьев и шатких конструкций. На дорогах в такую погоду особенно важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон.
Если порывом ветра повредило знак дорожного движения или светофор, то столичные власти просят звонить с мобильного телефона по короткому номеру 3210.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил о заморозках в ночь на субботу, 15 марта, и, как следствие, о гололедице.
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