Москвичей предупредили о сильном ветре и призвали быть аккуратными на дорогах

От деревьев и шатких конструкций во время шторма лучше держаться подальше

Во второй половине дня в пятницу, 14 марта, в Москве ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. В связи с этим столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит москвичей быть внимательнее и соблюдать правила безопасности.

В частности, ЦОДД рекомендует водителям не парковать автомобили и не стоять самим около деревьев и шатких конструкций. На дорогах в такую погоду особенно важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Если порывом ветра повредило знак дорожного движения или светофор, то столичные власти просят звонить с мобильного телефона по короткому номеру 3210.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил о заморозках в ночь на субботу, 15 марта, и, как следствие, о гололедице.