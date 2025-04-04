Москвичей попросили соблюдать осторожность из-за сильного ветра

После 4 апреля погода в столице изменится

В пятницу, 4 апреля, воздух в Москве прогреется до +15…+17 градусов. Однако уже в субботу, 5 апреля, днем ожидается не более +5…+6 градусов. В связи предстоящим похолоданием в столице поднялся сильный ветер. После полудня его порывы могут достигать 15 м/с. Поэтому людям на улице нужно соблюдать повышенную осторожность.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили",

– обратились к москвичам сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы.

На следующей неделе в Москве, по прогнозу синоптиков, возможны ночные заморозки и даже осадки в виде снега. Но затем погода начнет налаживаться.