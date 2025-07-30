Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 30 июля

Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 30 июля
Фото: АГН "Москва"
Непогода сохранится до конца суток

Вечером, 30 июля, в российской столице ожидается дождь и гроза. По прогнозу синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду – в таких погодных условиях жителей и гостей Москвы просят быть особенно осторожными.

В московской мэрии попросили граждан не подходить близко к рекламным щитам, не приближаться к шатким конструкциям, а также не укрываться под деревьями. В Дептрансе призвали водителей не отвлекаться на мобильный телефон во время езды, по возможности избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не парковать автомобили под деревьями и ненадежными конструкциями. По возможности людей просят пользоваться городским метро.

Ожидается, что непогода сохранится до конца среды. В случае возникновения ЧС можно позвонить в экстренные службы по единому номеру 112, а также по телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: +7 495 637⁠-31⁠-01.

Источник: сайт мэра Москвы
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