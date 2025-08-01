Климатологи сообщают о формировании в Москве новой погодной нормы

Климатологи сообщают о формировании в Москве новой погодной нормы
Фото: www.unsplash.com
Столица переживает значительные трансформации климатической системы

Климатологи фиксируют устойчивые изменения: лето в столице становится жарче и влажнее. По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, к 2050 году погода в Москве будет напоминать климат Кубани. Это не временные скачки, а часть глобального потепления.

Погода все чаще удивляет местных жителей


Температура выше +30, сильные грозы, шквалы, ливни и даже град – теперь это не исключение, а новая норма для москвичей. В июле 2025 года в некоторых районах столицы за полдня выпала месячная норма осадков. Канализация не справляется, в городе часто начинаются подтопления и проблемы на дорогах. Как отдельно пояснила Позднякова, причина гроз и молний в перегретом и влажном воздухе.

Москву ждет новая климатическая норма


По данным Климатической доктрины России, осадки и жара – устойчивый тренд. Только за первую половину июля в Москве выпало более 200% от нормы. Такие температуры и осадки типичны для субтропиков, а теперь и для столицы.

Город не готов к такому климату


Инженерные сети Москвы рассчитаны на умеренные осадки, напомнила Позднякова. Ливневки перегружаются, затапливает улицы. В отличие от южных регионов, у города нет развитых систем водоотвода, и почва не впитывает воду быстро.

Что будет дальше


По прогнозам, к 2050 году лето в Москве станет еще жарче и дождливее. Власти должны адаптировать город: строить новые системы водоотведения, пересматривать строительные нормы. А жителям пора учиться жить в новой погодной реальности.

Кстати, по словам Евгения Тишковца, ведущего специалиста центра погоды "Фобос", август продолжит тенденцию потепления: температура будет на 1–2 градуса выше нормы, а осадки в пределах допустимого с небольшим превышением. Он порадовал москвичей, отметив, что лето завершится достойно, с умеренно теплыми днями и комфортными ночами.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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