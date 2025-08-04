Москвичей предупредили о субтропических ливнях в ближайшее время

Грозы с сильными порывами ветра возможны в городе 4 и 5 августа

После длительной сильной жары в Москве меняется погода. В ближайшие часы город может накрыть продолжительный сильный дождь, сопровождающийся грозами, градом и другими неприятными атмосферными явлениями.

Ухудшение погоды ожидается после 12:00 мск в понедельник, 4 августа, и продлится до второй половины вторника, 5 августа. За это время, по прогнозам синоптиков, на столицу может обрушиться огромное количество воды – до 45% месячной нормы за сутки. При этом ливни могут сопровождаться грозами с порывами ветра до 17 м/с и даже градом.

В связи с этим городские власти просят москвичей быть осторожнее на улице, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах.

В случае обнаружения упавших или надломанных деревьев, ненадежно закрепленных рекламных щитах и дорожных знаках горожане могут оставить сообщение на странице проекта "Безопасное лето" портала "Наш город". Это позволит городских службам быстрее исправить ситуацию и минимизировать угрозу здоровью, жизни и имуществу жителей и гостей столицы.