Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Москвичам рекомендовано временно пересесть с личного транспорта на общественный

Экстренный прогноз метеорологов повлиял на режим работы столичных коммунальных служб. Из-за сообщения о надвигающейся на Москву непогоде городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Согласно метеосводкам, в ночь на 24 ноября в столице усилится дождь, а в связи с переходом температурных значений в отрицательный диапазон местами ожидается ледяной дождь. Также в отдельных районах возможен снег. На дорогах может образовываться гололедица. Такая погода сохранится и в начале первого дня новой рабочей недели. Поэтому москвичам рекомендовано предпочесть в понедельник общественный транспорт.

"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду. Если это невозможно – быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию",

– обратились специалисты Комплекса горхозяйства Москвы к горожанам и гостям столицы. Там также предупредили, что в соответствии с погодными условиями на дорогах будут проводиться регламентные работы.