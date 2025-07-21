За ночь и утро 21 июля в Москве выпала месячная норма осадков

Непогода в столице продлится еще несколько часов

Июль продолжает ставить рекорды по количеству дождей в Москве. В понедельник, 21 июля, за ночь и в утренние часы в отдельных районах города выпала уже месячная норма осадков, при этом синоптики прогнозируют такую погоду как минимум до конца текущего дня.

По данным городских метеослужб, при климатической норме осадков 85 мм суммарно за месяц только сегодня до 11:00 мск в отдельных районах ЗелАО выпало до 91 мм, в СВАО – до 71 мм, в ВАО – до 50 мм, в САО – до 47 мм. На этом фоне москвичи фиксируют локальные скопления воды в непредусмотренных для этого местах: на дорогах, тротуарах, в подземных переходах. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" с помощью откачивающей техники помогают ускорить прохождение осадков в водосточной сети города.

О случаях обнаружения временных скоплений воды москвичи могут оставлять сообщения в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или по телефону диспетчерских служб. Все заявки оперативно обрабатываются.

Синоптики предупреждают, что непогода, в том числе порывы ветра до 15 м/с, ожидаются в городе до самого вечера. В такое время следует соблюдать повышенную осторожность на улице, без необходимости лучше не выходить из дома и не парковать автомобили под деревьями или вблизи шатких конструкций.