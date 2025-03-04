Собянин: Мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

Для жителей и гостей города провели порядка 53 тысяч праздничных событий, которые подарили приятные впечатления всем участникам

В минувшее воскресенье, 2 марта, в столице завершился проект "Зима в Москве", который объединил различные крупнейшие фестивали. Среди них особенно яркими стали "Путешествие в Рождество", "Китайский Новый год в Москве" и "Московская Масленица" – все мероприятия посетили почти 30 млн жителей города и его гостей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По словам градоначальника, в течение трех месяцев в столице провели порядка 53 тысяч праздничных событий, которые подарили приятные впечатления всем участникам. Он поблагодарил всех организаторов за подаренные людям яркие моменты и эмоции, отметив, что все прошло на высоком уровне.

Помимо развлечений, особое внимание проект уделял благотворительности. Так, россияне во время мероприятий собрали и передали более 35 тысяч подарков для "Домиков добра" и "Москва помогает". Люди могли отправить теплые вещи и открытки участникам СВО, а также их семьям. Например, родственники солдат получили около 30 тысяч сертификатов для бесплатного посещения катков и 17 тысяч билетов на новогодние елки.

Во время благотворительных акций были собраны средства для фондов Хабенского, "Вера", "Линия жизни", "Я есть!". За месяц до окончания акции "Добрая елка" москвичи исполнили более 1,7 тысяч заветных желаний подопечных НКО.

В течение трех месяцев на площадках "Зимы в Москве" показали более 170 ледовых шоу по сказочной тематике, провели парковый бал-спектакль "Театр в шкатулке", а также превратили московские улицы в яркие иллюстрации к любымым произведениям. Для жителей и гостей устроили празднование Китайского Нового года и Масленицы и еще множество различных активностей.

""Зима в Москве" стала удивительным событием, но лето не за горами – начинаем готовиться к новому проекту!" – подытожил Сергей Собянин.