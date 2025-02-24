Блины, народные гулянья и веселые конкурсы: как отметить Масленицу в Москве

Блины, народные гулянья и веселые конкурсы: как отметить Масленицу в Москве
Фото Н.Коваленко
Более 30 гостеприимных площадок, оформленных в стиле русских сказок, ждут москвичей и туристов

Приближается весна, и в Москве по традиции развернулась Широкая Масленица. Расписные терема и купеческие гостиные, стук кузнечных молотов и звонкие песни-заклички, горячие блины с ароматным вареньем и чай из самовара – все это и многое другое можно встретить на более чем 30 локациях проекта "Зима в Москве" в разных округах столицы. Посетители могут поучаствовать в народных забавах, например, метании валенка, закружиться в хороводе с частушками и, конечно, насладиться вкусными национальными блюдами.

"Главное угощение Масленицы – это блины. Всего в меню фестивальных площадок представлено более 50 видов блинов. Это и традиционные русские блины со сметаной, медом, вареньем, сгущёнкой, и блины по-сибирски с муксуном, по-московски с красной икрой, блины с крымской лавандой, с пломбиром и апельсиновым соусом, кукурузные блины с сыром и вишневым вареньем. В общем, блины у нас на любой вкус",

– рассказал представитель оргкомитета уличных городских фестивалей "Московские сезоны" Павел Гусев.

Фото: Авилов Александр/ АГН Москва

В центре города народные гулянья объединили сразу три фестивальных площадки: Манежную площадь, площадь Революции и переход между ними. Здесь устроили настоящую кузницу, где мастера с удовольствием демонстрируют свою работу и раскрывают тонкости кузнечного дела. Здесь выступают фольклорные коллективы. Здесь работают бесплатные карусели. На катке известные фигуристы показывают тематические ледовые шоу. А в расписных теремах румяные девицы-красавицы предлагают отведать блинов с пылу с жару, горячих калачей, наливают чай из самовара и сбитень из бочки.

Фото Н.Коваленко

Поблизости, на Тверской площади, развернулась купеческая гостиная. Здесь на диванах и за столами с расписной посудой можно не только отдохнуть и насладиться традиционными блюдами русской кухни, но и сделать атмосферные фотографии.

На окружных площадках можно освоить народные ремесла: гончарное дело, плетение из соломы, лоскутное шитье, декоративная роспись в стиле Хохломы, Гжели, Городецкой игрушки, вышивка и, конечно, кулинарное искусство. На мастер-классах опытные повара научат печь блины по рецептам разных российских регионов, расскажут, какие начинки им больше подходят. Желающие смогут побороться за призы конкурса "Самый сильный житель района".

Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва

Кинопарк "Москино" в эти дни превратится в большую народную мастерскую, где по названиям площадок можно изучать географию нашей большой страны. Пермогорская роспись, Федоскинские миниатюры, Семикаракорская керамика, Филимонковская игрушка, Хлудневские колокольчики – все это можно не только увидеть, но и попробовать сотворить своими руками.

Фото: Авилов Александр/ АГН Москва

Конечно же, даже в разгар веселья москвичи не забывают о тех, кому сейчас нужна поддержка и помощь. Поэтому на фестивальных площадках работают и Домики добра, куда можно принести подарки для бойцов, служащих в зоне специальной военной операции, а также ребятишек, живущих в регионах рядом с линией боевого соприкосновения. Для детей принимают сладости, игрушки, книги, настольные игры, головоломки. Для военных – термобелье, перчатки, стельки, влажные салфетки, бумажные полотенца.

"Спросом пользуются носки – любые: тонкие, теплые, самовязаные. Еще сладости, шоколад, орехи, печенье – в общем, все такое, что любят все люди. А еще ребята, которые находятся на фронте, очень радуются, когда получают детские рисунки, а также письма и открытки с добрыми пожеланиями от детей и взрослых. Они говорят, что так лучше чувствуют поддержку, тепло, понимают, что в них верят и о них помнят, и это очень ценно и важно бойцам на СВО",

– поделилась администратор "Домика добра" акции "Москва помогает" Елена Евграфова.

Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва

Традиция широко праздновать Масленицу в Москве укоренилась давно, напоминает москвовед, главный редактор журнала "Московское наследие" Филипп Смирнов. В прошлые века горожане ехали в эти дни на Новинский бульвар, Девичье поле, катались с горок. В городе также устраивали ярмарки, где можно было не только приобрести привезенные из других регионов товары, но и показать свою удаль, а также выиграть нужные для жизни вещи – например, достать с масленичного столба дорогие кожаные сапоги. Эти дни были важны и с точки зрения семейного общения: то зять шел к теще на блины, то в дом к девушке на выданье приходили гости – будущие сваты.

Фото: Авилов Александр/ АГН Москва

Узнать ближе эти народные традиции смогут горожане и туристы, которые побывают в первые весенние выходные в парках Сокольники, Кузьминки и Ходынское поле.

"В рамках двух дней, 1 и 2 марта, у нас запланировано семидневное путешествие по масленичной неделе, где можно будет за 7 часов, с 12:00 до 19:00, ознакомиться с традициями каждого дня масленичных гуляний. Также будет организовано семь различных тематических пространств. Например, на пространстве "Разгуляй" пройдет шоу богатырей, веселые спортивные мероприятия, мастер-классы по чеканке монет. На пространстве "Лакомка" расскажут о традициях русской народной кухни и проведут мастер-классы по росписи ложек. Все будет сопровождаться различными интерактивными представлениями. Приходите, будет интересно и вкусно!"

– пригласила москвичей и гостей столицы генеральный директор АНО "Развитие парков" Юлия Адигамова.

Уточнить адреса всех фестивальных площадок "Московской масленицы" и посмотреть программу праздничных мероприятий можно на специальной странице проекта "Зима в Москве".

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