Сказка "Зимы в Москве": на каких площадках проекта обязательно стоит побывать

Сказка "Зимы в Москве": на каких площадках проекта обязательно стоит побывать
Фото: Е.Самарин/ mos.ru
Прогулка по зимней столице подарит хорошее настроение и атмосферные фотографии

На календаре февраль, а это означает, что проект "Зима в Москве" продолжает радовать горожан и туристов, погружая их в настоящую сказку, согревая ароматным чаем с московскими плюшками и вовлекая в спортивные и развлекательные мероприятия.

Так, на улице Кузнецкий Мост появился рождественский вокзал. Верхняя часть улицы превратилась в хвойный лес, через который мчится нарядный экспресс. А декорации, беседки и фигуры снеговиков создают волшебную атмосферу, подходящую для памятных фотоснимков.

Столешников переулок оформлен в красно-золотой гамме. Здесь установили необычные арки с мини-магазинами, где можно приобрести сувениры и попробовать сезонные лакомства. Над переулком раскинулись гирлянды с золотыми колокольчиками, а прогулочную зону украсили композиции их хвойных растений. Камергерский переулок стал уютной лаунж-зоной с удобными скамейками. Здесь можно выпить чашку чая и попробовать фирменные угощения в рамках фестиваля "Московское чаепитие".

На площади у станции метро "Баррикадная" появились многоярусные зеленые зоны, где гармонично сочетаются пихты, а также сербские и голубые ели. Гирлянды и золотистые акценты создают атмосферу уюта и тепла. На Биржевой площади и у Чистых прудов установили шестиугольные витрины с растительными композициями. Это площадки прекрасно подходят для запоминающихся зимних фотографий.

Новый Арбат превратился в зимний сад с хвойными деревьями, огромными елочными шарами и ретроавтомобилями, парящими в воздухе. Старый Арбат оформлен в концепции "Теплые традиции". Здесь можно увидеть вязаный поезд, украшенный уютными шерстяными деталями.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы на более чем 1,9 тыс. площадках. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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