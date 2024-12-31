Зеркальные пруды и сказочные терема: в каких парках Москвы можно устроить зимнюю фотосессию

Новогодние снимки помогут сохранить в памяти лучшие моменты, проведенные с семьей или друзьями

Новогодние праздники – лучшее время для семейных прогулок и встреч с друзьями. Прогулки по нарядным улицам столицы и живописным паркам доставляют особое удовольствие и погружают в праздничную атмосферу. Сохранить в памяти самые яркие моменты помогут фотографии. Этой зимой в Москве особенно много мест, где зимняя фотосессия получится красивой и необычной.

Одна из лучших локаций, где можно сделать сказочные фотографии, – Московская усадьба Деда Мороза. В качестве фона посетители могут выбрать крыльцо резиденции зимнего волшебника, украшенное с еловыми веточками, или яркие фасады теремов. Устроить фотосессию можно и в интерьерах усадьбы. Еще одна интересная фотолокация – тропа сказок. Она украшена фонариками с изображением сказочных героев. И конечно, можно сделать памятные снимки с самим хозяином резиденции – Дедушкой Морозом.

Еще одно популярное место для снимков с друзьями и кадров семейной фотохроники – каток. Например, в Таганском парке при входе на каток "Сияние льда" можно сфотографироваться на фоне арт-объекта в виде светящегося елочного шара, а на самом катке – сделать селфи в большом зеркале с подсветкой. Красиво украшены и входные ворота парка: на фоне пушистых елей с игрушками и светящимися огоньками получатся атмосферные новогодние снимки.

В Измайловском парке особенно красивые фотографии получатся вечером на аллее, ведущей в парк от главного входа, когда там включается новогодняя подсветка из гирлянд. В Лианозовском парке есть огромный светящийся шар и тоннель из ярких огоньков. А в усадьбе Алтуфьево открывается прекрасный вид на пруд. Атмосферные фото можно сделать на фоне архитектурного ансамбля усадьбы. Кроме того, на парковой территории гостей ждут новогодние инсталляции, а на центральной площади установлены украшенные ели.

Необычные фотографии получатся в этнографической деревне "Бибирево". Главное украшение этого места – деревянные мостики через реку Чермянку, выполненные в древнерусском стиле. Новогодняя елка, припорошенная снегом, тоже станет отличным фоном для фотографий. Ее сверкающие огоньки и украшения создадут атмосферу волшебства.

В парке "Красная Пресня" стоит обратить особое внимание на комплекс голландских прудов – Верхнего, Среднего и Нижнего. Замерзшая извилистая водная гладь в окружении заснеженных деревьев так и просится на фото. В парке также есть обновленный каток с большой праздничной елкой, верхушку которой украшают гирлянды. На ее фоне тоже получатся красивые снимки. Живописный парк в окружении современных небоскребов станет отличным местом для зимней фотосессии в урбанистическом стиле.