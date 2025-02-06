В рамках проекта "Зима в Москве" пройдет костюмированный фестиваль "стиляг"

Жители и гости столицы смогут посмотреть модный показ, оформить образ в стиле 50-х годов и принять участиев интеллектуальных играх

С 8 по 9 февраля в парке "Ходынское поле" состоится костюмированный фестиваль "Стиляги: зимняя дискотека", который организован в рамках проекта "Зима в Москве". Гости смогут увидеть модный показ от российских дизайнеров, поучаствовать в мультимедийной диджитал-программе и интеллектуально-развлекательных играх, а также посетить стилизованные корнеры.

В салоне "Макияж" стилисты помогут оформить образ в соответствии с эпохой 50-х годов. В корнере кастомизации одежды посетителям предложат напечатать изображения, расписать вещи с помощью трафаретов и баллончиков. В книжном магазине можно будет приобрести книгу времен "стиляг" – все покупки упакуют в крафтовую бумагу.

Также посетители смогут ознакомиться с выставкой костюмов 50-х годов и экспозицией ретроавтомобилей. Развлекать гостей будут музыканты кавер-групп Unity Show и Kosmos Band. Помимо перечисленного, в парке состоится модный показ и мультимедийная диджитал-программа с танцами.

Среди интеллектуальных развлечений – игры на логику и эрудицию. Например, музыкальные ребусы и киношифры по мотивам известных песен и фильмов. Также можно будет принять участие в лотерее "Музлото".

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