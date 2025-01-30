Китайский Новый год в Москве: как отметить праздник в восточном стиле

Как встретишь Новый год - так его и проведешь, гласит народная мудрость. Отметить наступление Нового года по лунному календарю ярко, весело, вкусно и интересно поможет организованный в эти дни праздник в Москве

Увидеть шествие дракона, получить предсказание астролога, научиться игре в го, попробовать настоящую утку по-пекински, сделать фото с пандой – все это могут москвичи и гости столицы на фестивале "Китайский Новый год в Москве". Более 400 мероприятий, посвященных традициям и культуре Китая, пройдут на различных площадках до 9 февраля в рамках проекта "Зима в Москве".

Центральной локацией фестиваля стало пространство у Красной площади. На Манежной площади посетителей встречает огромный дракон – символ прошлого года по восточному календарю. Рядом – симпатичная змейка – символ наступившего года. В палатках-пагодах китайские повара при вас приготовят лапшу, курицу в кисло-сладком соусе, утку, разнообразные десерты. Любители истории смогут в деталях рассмотреть оружие и доспехи воинов Терракотовой армии. Желающие смогут попробовать и приобрести разные сорта китайского чая или научиться игре в Вэйци, более известной у нас как Го.

"В рамках фестиваля китайской культуры мы знакомим посетителей с древней китайской игрой. Ей около 4 тысяч лет. Она учит и искусству стратегии, гармонии и красоте. При этом правила очень простые, вероятно, поэтому эта игра сквозь тысячелетия дошла до наших дней. В СССР она стала распространена благодаря журналу "Наука и жизнь", который в 1975 году опубликовал о ней статьи, с тех пор у нее появилось много поклонников в России",

– рассказал гроссмейстер Тимур Санкин, двукратный чемпион России по Вэйци, президент Московской федерации Го, во время тематического мастер-класса.

На Тверской площади – главной площадке "Московского чаепития" – запланировано много мероприятий на чайную тематику. Вместе с

чайным сомелье можно пройти чайный квест, узнать много нового про историю этого напитка, культуру его употребления, побывать на чайной церемонии, смастерить своими руками чайный домик. По мнению руководителя проектов Управления международного взаимодействия Мостуризма Антона Харченко, посетить эти мероприятия будет интересно как москвичам, так и туристам, в том числе из Китая, которых с каждым годом бывает в столице РФ все больше и больше. Здесь также будет организовано народное караоке – весьма популярное сегодня развлечение в КНР.

Такое масштабное празднование китайского Нового года в Москве проходит второй раз. В этом году фестиваль организован при поддержке МИД РФ и посольства КНР в России. При создании декораций и оформлении площадок московские дизайнеры консультировались с китайскими коллегами. К примеру, установленная на Тверской площади скульптура змеи, которую российские мастера сделали из 60 кубов пенопласта, – очень добрая на вид, улыбающаяся. Для китайцев, которые уделяют большое значение символике, это было очень важно, рассказала главный декоратор площадки Ирина Сухотина.

"Все наши фестивальные площадки декорированы по-разному. Например, на Тверской площади много украшений с традиционными китайскими монетками с квадратным отверстием посередине. Китайцы верят, что если носить ее на шее, то это укрепит здоровье, в кошельке – принесет прибыль, под матрасом – укрепит семейные отношения", – поделилась секретами Ирина Сухотина.

Помимо традиционных фестивальных площадок на центральных площадях и бульварах города, в этом году к празднованию китайского Нового года присоединились такие локации как Московский зоопарк, каток на ВДНХ, аттракцион "Солнце Москвы", Остров мечты, Кузнецкий мост, Останкинская телебашня и др. Своя праздничная программа и на Маркете Волшебства проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади.

"Ежедневно с 28 января до 9 февраля в рамках бесплатных вечерних катаний на катке на Болотной площади, горожане и гости столицы смогут ощутить себя частью иммерсивного светового шоу. С помощью специального оборудования мы создаем визуальный эффект, как будто под прозрачным льдом плавают настоящие карпы",

– рассказала представитель проекта "Сделано в Москве" Александра Бондарь. Московские производители к китайскому Новому году подготовили продукцию и сувениры в азиатском стиле. Кроме того, на маркете проходят мастер-классы, чайные церемонии, в зоне предсказаний работает астролог, а вокруг территории курсирует украшенный к празднику красный поезд, на котором могут прокатиться все желающие.