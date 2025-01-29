В Москве дали старт празднованию Китайского Нового года

Красочные мероприятия продлятся до 9 февраля

В российской столице открылся фестиваль "Китайский Новый год в Москве", организованный в рамках взаимного культурного обмена между РФ и КНР по решению лидеров двух государств. В течение десяти дней жителей и гостей столицы ждет насыщенная событиями развлекательная и гастрономическая программа, призванная познакомить с национальными традициями древней восточной страны.

По словам директора Департамента информации и печати, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, масштабный фестиваль в Москве в честь Китайского Нового года – событие поистине уникальное.

"Это событие не только двусторонних отношений России и Китая – это настоящее международное событие. Во-первых, наши две страны – это крупнейшие страны, которые являются гарантами стабильности и безопасности в мире и ответственно подходят к международным отношениям. Кроме того, культура нашей страны, России, и культура Китая очень много дарят мировой цивилизации. Московский фестиваль, посвященный традиционному Новому году по восточному календарю, и Русская Масленица в Китае – это отличный пример, как можно достойно, с уважением и любовью относиться к культуре других народов!"

– отметила Мария Захарова на церемонии открытия фестиваля на Манежной площади.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй подтвердил, что подобные культурные мероприятия, как и перекрестные года культур Китая и России 2024/2025 в целом, еще больше укрепляют дружбу и взаимопонимание между странами.

"Китайский Новый Год, праздник Весны, – самый торжественный и радостный традиционный праздник в Китае, а также культурное событие глобального масштаба. 4 декабря прошлого года этот праздник был официально внесен в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает его глобальную значимость. Пятая часть населения планеты празднует Новый год по китайскому лунному календарю. Хочу еще раз поблагодарить правительство Москвы за активную поддержку этого мероприятия. Уверен, что данный фестиваль привлечет в Москву еще больше китайских туристов, которые разделят радость этого праздника с российскими друзьями!" – подчеркнул посол КНР.

Фестиваль "Китайский Новый год" впервые прошел в Москве в прошлом году, и он вызвал такой интерес среди москвичей и туристов, что в этом году решено было расширить масштаб празднования, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Запланировано более 400 мероприятий, которые пройдут на Манежной и Тверской площадях, на ВДНХ и Болотной площади, в Зоопарке и Аптекарском огороде и в других общественных местах. Посетители смогут попробовать блюда традиционной китайской кухни, увидеть и приобрести национальные украшения, научиться игре Вэйцы (Го), сделать китайский веер.

Все площадки украшены настолько аутентично, что по фотографиям даже не понять, где сделан снимок – в Москве или в Китае, отметил первый замглавы столичного правительства, председатель городского Комитета по туризму Евгений Козлов. Он пригласил москвичей и гостей столицы, в том числе из КНР и других восточных стран, посетить фестивальные площадки и вместе отпраздновать Китайский Новый год в Москве.