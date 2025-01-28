"Зима в Москве": в столице состоится представление в честь китайского Нового года

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С 28 января по 9 февраля в российской столице пройдут праздничные мероприятия в честь китайского Нового года. Жителей и гостей Москвы ждут красочные иммерсивные представления с участием дракона и зеленой змеи – главных символов уходящего и наступающего годов. Их покажут в рамках проекта "Зима в Москве".
Откроется фестиваль праздничным шествием по Тверскому бульвару, Тверской площади, Камергерскому переулку и Манежной площади. В нем примут участие артисты в костюмах китайских львов, принцесс, членов императорской семьи и многих других новогодних героев. Старт в 17:00.
Рядом с памятником К.А. Тимирязеву на Тверском бульваре для гостей приготовили танец северных львов-хранителей и хоровод с большим золотым драконом. На другой локации, у памятника Сергею Есенину, будут танцевать дамы с фонарями и южные львы. Также здесь пройдет шоу зеленого дракона в качестве дани уважения уходящему знаку.
На Тверской площади у памятника Юрию Долгорукому начнутся танцы маленьких дракончиков и львов. Для зрителей подготовят интерактивную программу с китайскими тарелками.
В Камергерском переулке у памятника Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко гости увидят императорский танец с зонтиками-пионами, национальными цветками Китая, и хоровод с зеленой змеей.
На Манежной площади состоится выступление воинов-драконов, которые покажут представления под звуки барабанов, гонгов и тарелок. За ними выйдут придворные дамы, а после начнется шоу китайских львов. Ключевым моментом представления станет ритуал встречи Нового года в виде танца большого дракона и зеленой змеи. В финале мероприятия артисты исполнят попурри из китайских новогодних песен под звуки барабанов.
Все шоу будут неоднократно повторяться в течение празднования китайского Нового года в Москве.
Ранее сообщалось, что катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы приняли почти 700 тысяч гостей.
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