"Зима в Москве": в столице состоится представление в честь китайского Нового года

"Зима в Москве": в столице состоится представление в честь китайского Нового года
Фото: АГН "Москва"
Зрителей будут удивлять выступлениями с китайскими львами, драконами и змеями

С 28 января по 9 февраля в российской столице пройдут праздничные мероприятия в честь китайского Нового года. Жителей и гостей Москвы ждут красочные иммерсивные представления с участием дракона и зеленой змеи – главных символов уходящего и наступающего годов. Их покажут в рамках проекта "Зима в Москве".

Откроется фестиваль праздничным шествием по Тверскому бульвару, Тверской площади, Камергерскому переулку и Манежной площади. В нем примут участие артисты в костюмах китайских львов, принцесс, членов императорской семьи и многих других новогодних героев. Старт в 17:00.

Рядом с памятником К.А. Тимирязеву на Тверском бульваре для гостей приготовили танец северных львов-хранителей и хоровод с большим золотым драконом. На другой локации, у памятника Сергею Есенину, будут танцевать дамы с фонарями и южные львы. Также здесь пройдет шоу зеленого дракона в качестве дани уважения уходящему знаку.

На Тверской площади у памятника Юрию Долгорукому начнутся танцы маленьких дракончиков и львов. Для зрителей подготовят интерактивную программу с китайскими тарелками.

В Камергерском переулке у памятника Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко гости увидят императорский танец с зонтиками-пионами, национальными цветками Китая, и хоровод с зеленой змеей.

На Манежной площади состоится выступление воинов-драконов, которые покажут представления под звуки барабанов, гонгов и тарелок. За ними выйдут придворные дамы, а после начнется шоу китайских львов. Ключевым моментом представления станет ритуал встречи Нового года в виде танца большого дракона и зеленой змеи. В финале мероприятия артисты исполнят попурри из китайских новогодних песен под звуки барабанов.

Все шоу будут неоднократно повторяться в течение празднования китайского Нового года в Москве. 

Ранее сообщалось, что катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы приняли почти 700 тысяч гостей.

Источник: сайт мэра Москвы

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